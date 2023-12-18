الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

«يطيب لي يا سيادة الرئيس أن ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وبدء ولاية جديدة في إنتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية».


ياسيادة الرئيس إن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الإقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل علي مدي حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل إستكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.


إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق الإ بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب».

 

وكان قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واجب العزاء فى وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وذلك بسفارة دولة الكويت. 


حيث كان فى استقبال المحافظ والوفد المرافق له سعادة السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر. 


وأكد محافظ الجيزة لسفير دولة الكويت على أن الفقيد كان مثالًا للبذل والعطاء وأنه لم يدخر جهدًا فى سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية سائلًا أن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، ومعربًا عن خالص أمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد بالتوفيق والسداد.


الوفد الذي ترأسه المحافظ لتقديم واجب العزاء ضم إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ.

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