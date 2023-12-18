مسيرة على الأقدام لأهالي البحيرة احتفالاً بفوز السيسي

نظّم الآلاف من المواطنين بالبحيرة، مساء الإثنين، مسيرة كبيرة سيرًا على الأقدام من أجل الاحتفال بفوز الرئيس السيسى وعبر الأهالي عن فرحته العارمة بتحقيق الرئيس الفوز بولاية جديدة.

كما نظم أهالى دمنهور مسيرة بالسيارات داخل المدينة، ورفع الأهالى الأعلام وصور الرئيس، ابتهاجًا بالفوز في الاستحقاق الرئاسي 2024.

وأعرب أحمد عبد المجيد معوض طالب بكلية التجارة جامعة دمنهور عن فرحته، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية مؤكد على ان نتيجة الانتخابات الرئاسية تنم على وعى الشعب المصرى وقدرته على تحقيق المستحيل من خلال الخروج بالملايين وإظهار مصر بالموقف الحضاري أمام العالم كله.

وعمت حالة من السعادة والبهجة في شوارع محافظ البحيرة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، وخرج الآلاف من أهالى المحافظة من أجل التعبير عن فرحتهم.

فرحة كبيرة بالبحيرة

قال عادل حماد عضو مجلس النواب إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة بسبب الأداء المتميز الذي يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك خرجت ملايين من الشعب المصري للتعبير عن تأييدهم وانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح حماد أن هذا الأمر ليس غريبًا على الشعب المصري، حيث يتجه دائمًا إلى اختيار الشخص المناسب الذي يستطيع استكمال الإنجازات وتحقيق التنمية والاستقرار والأمان، مؤكدا على الفرحة العارمة التي أعرب عنها الشعب في سوهاج، مما يدل على حبهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبها، أكدت النائبة سناء برغش بأن هذه اللحظة تعد فارقة في تاريخ الشعب المصري، حيث قام الشعب بالمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية لضمان استقرار مصر ومواجهة أي تهديدات تحدها. واكتملت هذه اللحظة التاريخية بفوز الرئيس السيسي، الذي سيقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة ويستكمل الإنجازات التي جعلت مصر محورًا هامًا في السياسة الدولية، وشهدت نموًا وتطورًا في مختلف المجالات وقد شعر المواطن المصري بهذا التقدم الذي تحقق في البلاد.

كما عبر صفوت عبد الحميد فتحى أحد أهالى المحافظة، أنه خروج الآلاف من أهالي محافظة البحيرة يدل على وعى الشعب البحراوى الذى خرج بالملايين من أجل رد الجميل للرئيس السيسي الذى حمى مصر من قوى الشر.