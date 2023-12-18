الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مُهنئًا الرئيس السيسي: "الرجل المناسب لاستكمال المسيرة"

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد الشعب المصرى ثقته فى قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر الوطن.

وقال “فتحي” في تصريحات له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الرجل المناسب، لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار لهذا الوطن والوصول إلى البلد لبر الأمان، نظرا لما يحيط بالوطن من التحديات والتهديات الخارجية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تحتاج لاصطفاف الشعب المصري لنكون علي قلب رجل واحد.

وأشاد النائب أحمد فتحي، بمدى وعى ابناء الشعب المصرى بدقة وتحديات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن وحرصهم على المشاركة فى اختيار رئيسهم والوقوف خلفه لاستكمال جهود دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة مستقبل أفضل للاجيال القادمة.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

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