إلهام شاهين مُهنئة الرئيس السيسى: "هنكمل مسيرة البناء والتنمية"

هنّأت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أعربت الفنانة عن سعادتها العارمة لفوزه بالرئاسة من جديد، مشيرةً إلى أن الرئيس سوف يستكمل مسيرته في النهضة والتطوير التي بدأها.

وكتبت إلهام شاهين منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت: مبروك لرئيسنا عبدالفتاح السيسي.. وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التي بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا.. ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خيرا لمصر ولكل المصريين.

ومنذ قليل، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز المرشح عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر، في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد حصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من أصوات الناخبين، حيث بلغت تلك النسبة لـ89.6%، فجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بحصول عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتًا، بينما حصل حازم عمر على 1.986.352 صوت، فريد زهران اكتفى بـ1.776.952 صوت، أما عبدالسند يمامة فحقق 822 ألف صوت فقط.

وبعد إعلان النتيجة في الانتخابات الرئاسية 2024، تصبح الولاية الجديدة للسيد عبدالفتاح السيسي هي الثالثة بعدما فاز سيادته بالمنصب في انتخابات 2014، أمام السياسي الناصري حمدين صباحي، وحصوله على أغلبية الأصوات حينها، وبعدها حصل في 2018 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على رئيس حزب الغد، والمرشح الوحيد أمامه موسى مصطفى موسى، وبعد عقد انتخابات 2024 تجددت ولايته مرة أخرى.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب أم كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب؟، فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر".

وتابع: "إنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها، بل حازت الانتخابات على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، ومن قبلهم إشادة الناخبين".