خالد زكي مهنئًا الرئيس السيسي: "إرادة المصريين فوق أي إرادة"

هنأ الفنان خالد زكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اختيار الشعب المصري له لفترة رئاسية جديدة.

وقال زكي، لـ"الدستور"، إن الشعب المصري قال كلمته ووضع ثقته في الرئيس في ملحمة شعبية؛ لأنه حبيب المصريين، داعيًا الله أن يوفق الرئيس في مهمته الصعبة والتحديات التي تواجهه في الداخل والخارج، لافتًا إلى أن “إرادة المصريين أثبتت أننا على قدر كبير من المسؤولية والوعي”.

ولفت زكي إلى أن الرئيس السيسي منح مصر قوة وإرادة كبيرة ونهضة لم تشهدها البلاد من قبل، مؤكدًا أنه يثق في تقديم الرئيس كل غال ونفيس من أجل الوطن وأن التاريخ سيكتب اسمه بحروف من نور لما بذله تجاه الوطن، مؤكدًا أن القادم أفضل لمصر ورئيسها وشعبها".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، انتخاب الرئيس السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

هنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي التي شهدتها مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الاثنين، إن “الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها حيث صعب التميز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم والشباب أم كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر”.

وتابع "بأنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها بل حازت على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاهلية المحلية والدولية ومن قبلهم اشادة الناخبين".