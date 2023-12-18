الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بأعلام مصر.. مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس احتفالا بفوز الرئيس في الانتخابات (فيديو)

مسيرة في السويس احتفالا
مسيرة في السويس احتفالا بفوز السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، مسيرة احتفالية فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وشارك المحتفلون بمسيرة السيارات التي انطلقت عصر اليوم من أول الكورنيش الجديد رافعين أعلام مصر.

وهتف المشاركون بالمسيرة هتافات باسم مصر والسيسي في مشهد احتفالي بدأ من أول الكورنيش بشارع الجلاء وحتى ميدان السمسمية.

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة إن “السوايسة خرجوا اليوم ليعبروا عن فرحتهم بفوز رئيسهم عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة عن استحقاق”.

وأضاف خشانة لـ"الدستور" أن الذي بدأ بالإنجاز حق لهم وواجب عليه أن يكمل الطريق حتى يصل بمصر لبر الأمان.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن خلال المسيرة أن مصر كلها والسويس تحديدًا شهدت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي، وانعكس ذلك على حجم المشاركة التي شهدتها انتخابات الرئاسة 2024.

فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات بتصويت 39.702.451 مواطن، بنسبة مشاركة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و438 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307.

السويس السيسي فوز انتخابات الرئاسة مسيرة مصر

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