الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلاف الحلفاء.. سيناتور أمريكي: نتنياهو شريك غير موثوق به للولايات المتحدة

غزة
غزة

استمرارا للخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة  الاحتلال الإسرائيلي، أكد كريس كونز السيناتور الديموقراطي البارز أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، شريك غير موثوق به للولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة.

العلاقات الأمريكية مع حكومة إسرائيل في أسوأ حالاتها

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقريرها، إن العلاقات الأمريكية مع الائتلاف الحاكم في إسرائيل في أسوأ حالاتها في الذاكرة الحديثة، حيث ظهر الحليف الرئيسي للرئيس جو بايدن في مجلس الشيوخ الأمريكي على شاشة التلفزيون وانتقد علنًا قيادة بنيامين نتنياهو في زمن الحرب واتهمه بالإضرار بعملية السلام.

وقال السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي وسطي في لجنة العلاقات الخارجية، في برنامج Face the Nation على قناة CBS في نهاية هذا الأسبوع، مدافعا عن رد فعل بايدن على الصراع في غزة وصور نتنياهو على أنه شريك غير موثوق به للولايات المتحدة.

وأضاف كونز، أمس الأحد: “لقد كان رئيس الوزراء نتنياهو شريكًا صعبًا للغاية”، مضيفًا أن بايدن “فعل الشيء الصحيح” من خلال السفر إلى إسرائيل للوقوف إلى جانب حليف الولايات المتحدة في أعقاب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر.

وقال: "ما كان تحديا حقيقيا هو الفجوة الكبيرة بين معظمنا في الكونجرس والرئيس، الذي يعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما، ورئيس الوزراء نتنياهو الذي بذل كل ما في وسعه لتقويض رؤية إيجابية لإسرائيل". 

وتابع: لقد كان إعلانًا مذهلًا أن نسمع من أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المتحالف عادة مع يسار الوسط في الحزب الديمقراطي والإجماع العام في واشنطن العاصمة بشأن قضية العلاقات بين إسرائيل وفلسطين.

ونادرا ما يلقي المشرعون والمسؤولون المنتخبون الأمريكيون مثل هذا اللوم المباشر على نظرائهم الإسرائيليين لفشل الجانبين في التوصل إلى حل سلمي للصراع المستمر منذ عقود.

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الخلاف بين واشنطن وتل أبيب 

وقالت اندبندنت إن مثل هذا البيان يشير إلى وجود خلاف متزايد بين الحكومة الأمريكية وائتلاف القادة اليمينيين في إسرائيل، الذين وجدوا أنفسهم متحالفين بشكل وثيق مع إدارة ترامب ولكنهم يواجهون المزيد من الانتقادات الصريحة من الديمقراطيين - وخاصة الذراع التقدمية للحزب.

كما يضع بيان كونز إدارة بايدن في موقف حرج إلى حد ما، حيث كان مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية يدافعون عن قدرة الولايات المتحدة المفترضة على دفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ردًا على احتجاج اليسار ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي: "نحن نعلم أن نية الإسرائيليين موجودة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية، ولكن في بعض الأحيان لا تأتي النتائج دائمًا بهذه الطريقة"..

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