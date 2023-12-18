الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: الانتخابات الرئاسية لم تشهد أى خروقات أمنية رغم الحشود غير المسبوقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشهد الانتخابات الرئاسية 2024، التي شهدت نسبة التصويت فيها 66.8% من إجمالي من لهم حق التصويت.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة متلفزة: "لقد كان مشهدا حضاريا تضافرت فيه جهود الدولة، ليخرج بالمظهر المشرف الذى لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية رغم الحشود غير المسبوقة".

وأضاف: "أبناء مصر وبناتها، أقول لكم بالصدق المعهود بيننا إننى أدرك يقينًا حجم التحديات التي واجهناها وما زلنا نواجهها، وأؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة التحديات هو المواطن المصري العظيم".

نسبة المشاركة 

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، قد أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات 

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا، بنسبة 4%. 

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات، بنسبة 1.9%.

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