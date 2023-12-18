رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة وكيفية الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين

خصصت وزارة الصحة موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن كافة الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار سعى الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة وكيفية الاستعلام عن الكشف الطبي.

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة

يستطيع المواطنون الراغبون في الاستعلام عن الخدمات الطبية التي تقدمها الدولة الدخول لموقع المجالس الطبية المتخصصة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

ويقدم موقع المجالس الطبية المتخصصة خدمات عديدة للمواطنين المصريين، وهو موقع إلكتروني رسمي تابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، ومن هذه الخدمات حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة أو سيارة معفاة من الجمارك.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، تقديم الشكاوى والاستفسارات، الاطلاع على المعلومات واللوائح الخاصة بالمجالس الطبية المتخصصة، التعرف على البرامج التدريبية التي تقدمها المجالس الطبية المتخصصة.

كيف استعلم عن نتيجة الكشف الطبي؟

يستطيع ذوي الهمم الراغبون في الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بعد اثبات نوع الاعاقة ودرجتها وتوافقها مع الشروط التي حددتها وزارة الصحة للحصول على الكارت.

كما خصصت وزارة الصحة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات، وذلك من خلال الآتى:

الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال الرابط السابق، كتابة البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي الخاص بك، وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، الضغط على كلمة بحث ، ستظهر نتيجة الإستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

وعند قبول الطلب يتم الضغط على أيقونة الحجز، وهى من أهم الخطوات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الذي يوفر العديد من المميزات لذوي الهمم.