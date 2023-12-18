المستفيدون من حياة كريمة يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة في ميدان مصطفى محمود (صور)

شارك مستفيدون من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة في ميدان مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وأضاف أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليون و777 ألف و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الباطلة 489.307، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليون و288 ألف و361.