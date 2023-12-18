نهال عنبر توجه رسالة لـ"الرئيس" من خلال الدستور..فماذا قالت؟

أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها الكبيرة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية، وتوليه فترة رئاسية جديدة، بإرادة قوية من الشعب المصري الذي خاض الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف أمام العالم أجمع، موضحًة: " كمل مشوارك يا ريس واحمي بلدك".



وتابعت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "حقيقي الله يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسئوليات الكبيرة التي يحملها على عاتقه، وجميعنا نثق فيه وفي ذكاءه وقيادته، فهو زعيم كما يقول الكتاب، ولا يمكن أن رئيس غيره ينفع يحكم مصر، فهو حكيم وفطين ويعرف جيدًا كيف يدير شئون البلاد الداخلية والخارجية".

وأضافت عنبر: "محدش غيره ينفع مصر، وهذه ليست مجاملة، فالجميع على دراية تامة بمدى حبي للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه الشخص الوحيد الذي وضع مصر على المسار والطريق الصحيح، ولا بد من استكمال الإنجازات التي بدأها، وتعمير البلاد واستكمال البنية التحتية، والمبادرات الطبية وغيرها من الأمور التي فادت المواطنين في الشارع المصري".

فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتصويت من 39.702.451 صوت بنسبة مشاركة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين، أن عدد الأصوات 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا.

وعدد الأصوات الصحيحة بنسبة 98% ممن إجمالي الحضور وكشف عن الأصوات الباطلة 489.307.