ماذا طلبت وفاء عامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة حكمه الجديدة؟

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها كانت على ثقة تامة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة، خاصًة عندما شاهدت العرس الديمقراطي القوي والمميز الذي تم في الـ 3 أيام التي حددت للانتخابات وكانت الـ 10 – 11- 12 من شهر ديمسبر الجاري لعام 2023.

وتابعت عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "كمل مشوارك ياريس وإحنا معاك وفي ضهرك، وربنا يقويك علينا يارب، وحقيقي مبسوطة بنجاح الرئيس بدورة جديدة لرئاسة الجمهورية، وكنت واثق في اختيار الشعب للرئيس الصح والذي يصلح لحكم مصر".

وطالبت الفنانة وفاء عامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي النظر إلى الوسط الفني والقضاء على البطالة الفنية من خلال اتساع حركة الإنتاج الفني من ناحية السينما والدراما والمسرح، وأن يكون متاح للجميع العمل من أصغر فنان لأكبرهم.

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين بالداخل، إن في كل خطوة كانوا نجهتد لتطبيق المعايير لنكون علي قدر المسئوولية.

وجه المستشار أحمد بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، الشكر العميق للجهات وأعضاء الهئية الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي الإشراف القضائي لكي تخرج العملية بالمشهد الاحترافي وبالعمل المخلص والبناء.