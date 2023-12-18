الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يقدم واجب العزاء في أمير الكويت الراحل

محافظ الجيزة يقدم
محافظ الجيزة يقدم العزاء

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وذلك بسفارة دولة الكويت. 

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له سعادة السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر. 

وأكد محافظ الجيزة لسفير دولة الكويت على أن الفقيد كان مثالًا للبذل والعطاء وأنه لم يدخر جهدًا في سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية سائلًا أن يتغمده المولى عز وجل بواسع رحمته وأن يلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، ومعربًا عن خالص أمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الجديد بالتوفيق والسداد.
الوفد الذي ترأسه المحافظ لتقديم واجب العزاء ضم إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ.

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حداد واجب العزاء أمير الكويت حالة الحداد أخبار محافظة الجيزة

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