الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريتش بتروليوم توقف شحناتها عبر البحر الأحمر

استهداف الحوثيين
استهداف الحوثيين للسفن

أعلنت شركة النفط العملاقة “بريتيش بتروليوم”  الوقف المؤقت جميع شحنات النفط عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة على السفن التي شنها الحوثيون.

هجمات الحوثيين تعطل الملاحة الدولية

ووفقا لما نقلته سي ان ان، فقد اتخذت الشركة البريطانية القرار، بسبب "تدهور الوضع الأمني" رغم أنها قالت إنها خطوة مؤقتة.

كما أوقفت عدد من شركات الشحن سفنها بعد استهدافها من قبل الحوثيين في اليمن.

وقالت شركة إيفرجرين لاين إحدى أكبر شركات الشحن في العالم اليوم إنها لن تنقل بعد الآن البضائع الإسرائيلية عبر البحر الأحمر.

وفي تحديث اطلعت عليه بي بي سي، قالت شركة إيفرجرين لاين إنها ستوجه سفن الحاويات التابعة لها بتعليق الرحلات "حتى إشعار آخر".

ويعد البحر الأحمر أحد أهم الطرق في العالم لشحنات النفط والوقود، وكذلك للسلع الاستهلاكية.

وقالت شركة بريتيش بتروليوم: "إن سلامة وأمن موظفينا والعاملين بالنيابة عنا هي أولوية شركة بريتيش بتروليوم.

وقالت: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتًا. وسنبقي هذا التوقف الاحترازي قيد المراجعة المستمرة، وفقًا للظروف التي تتطور في المنطقة".

نتنياهو يطلب 5.5 مليار دولار إضافية سنويًا لميزانية الدفاع

وسبق وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة ميزانية الدفاع بنحو 20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار) سنويًا.

وقال نتنياهو في تصريحات له خلال حفل تمديد ولاية محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، إن ميزانية الدفاع زادت في السنوات الأخيرة، إلا أنها تقلصت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفق صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".

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