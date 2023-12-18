تعليم الجيزة يفوز في مسابقة إدارة الوحدة المنتجة بالمشغولات والصناعات اليدوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إطلاق مسابقة (مشروعي مستقبلي) لجميع طلاب مدارس التعليم العام والرسمي بكافة أنواعها في جميع مراحل التعليم العام على مستوى الجمهورية، وتحت رعايته، بهدف نشر الوعي بثقافة المدرسة المنتجة وإكساب المجتمع المدرسي المعارف والمهارات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ مشروعات اقتصادية متناهية الصغر وريادة الأعمال، مستخدمين كافة الإمكانات المتاحة بالمدرسة، وذلك في ثلاث مجالات وهي: تدوير المخلفات والمشاريع الخضراء صديقة البيئة، والصناعات والمشغولات اليدوية، والمشغولات والمنتجات الخشبية والفنية.

مدارس الجيزة تشارك في المسابقة

وبناء على قرار وزير التربية والتعليم أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة توجيهاته بمشاركة أبناء تعليم الجيزة في جميع الأنشطة وعلى كافة المستويات.

تعليم الجيزة يتفوق على مستوى الجمهورية في مسابقة إدارة الوحدة المنتجة بالمشغولات والصناعات اليدوية

وحقق أبناء تعليم الجيزة المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المجال الثاني ( المشغولات والصناعات اليدوية ) متمثلة فى مدرسة أوسيم الحديثة الابتدائية التابعة لإدارة أوسيم التعليمية

وقد مثل المدرسة فى المسابقة الطالبات:

١- ريماس علاء عبد الحليم

٢- نور أحمد على

٣- بتول عمر فتحى

والمشرف على تنفيذ المشروع الأستاذة نورة عبد الحميد محمد

وتقدم أشرف سلومة وكيل الوزارة بأجمل التهانى لإدارة أوسيم التعليمية وقياداتها متمثلة فى الأستاذ محمد يحيى حبشى مدير عام الإدارة ولإدارة مدرسة أوسيم الحديثة الابتدائيةولجميع الطالبات الفائزات وكل من قدم لهم الدعم

كما تقدم بالشكر لإدارة التعليم العام بالمديرية متمثلا فى أمل مبروك ومدير عام التعليم العام والشئون التنفيذية بالمديرية متمثلة في سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ولإدارة الوحدة المننتجة بالمديرية متمثلة فى الأستاذ ياسر شمندى

وتأتي المشاركة في المسابقة تنفيذا لتكليفات وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة