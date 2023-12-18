نائب محافظ القاهرة يتابع تطورات شوارع حي شبرا

أجرى صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع.

كما تابع نائب محافظ القاهرة أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع حى شبرا ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة مؤكدا على متابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمحافظة القاهرة وأحدث السيولة المرورية لحركة المواطنين وتحقيق مظهر حضاري لائق بشوارع الحي.

ووجه نائب المحافظ على متابعة أعمال الرصف بصفة دورية والتركيز على الطرق الداخلية وتعتبر حلقه الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية وان الهدف من تلك الزيارات الميدانية تهدف للاطمئنان على سير العمل والرقابة والمتابعة لضمان نجاح العمل بشكل عام.

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