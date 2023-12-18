الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بالتحريض على العنف لـ 17 فبراير للحكم

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 فبراير للحكم.

تأجيل محاكمة المتهم بالتحريض على العنف لـ 17 فبراير للحكم 

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب محاكمة المتهم بالتحريض على العنف نشر أخبار كاذبة الانضمام لجماعة ارهابية إعادة محاكمة

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