محافظ أسوان يستعرض إنجازات الجمهورية الجديدة خلال 10 سنوات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشباب، وهو الذى يتجلى فى توجهياته المستمرة لتسخير القدرات والإمكانيات لتعزيز مهاراتهم واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع 140 فتاة ضمن البرنامج الرئاسى "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية " شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين والوادى الجديد ومطروح وأسوان " بالإضافة إلى القاهرة كمحافظة مركزية غير حدودية، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب الإفريقى ضمن فعاليات الملتقى الرابع عشر لثقافة وفنون المرأة من المناطق الحدودية والذى يقام تحت عنوان " يهمنا الإنسان ".

حضر اللقاء الدكتورة دينا هويدى المشرف التنفيذى لبرنامج " أهل مصر " مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بهيئة قصور الثقافة، والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للإتحاد العربى للشباب والبيئة، ويوسف محمود مدير عام الثقافة بأسوان، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، فضلًا عن قيادات مديرية الثقافة، ومشرفى المحافظات.

وقدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، ووزرات الشباب والرياضة والتنمية المحلية على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع المخابرات الحربية وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.

إنجازات 10 سنوات في أسوان

واستعرض اللواء أشرف عطية، ما شهدته محافظة أسوان من إنجازات غير مسبوقة على مدار الـ 10 سنوات الماضية، تجسدت فى تنفيذ مشروعات كبرى عديدة من أبرزها المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

كما تحدث “عطية” عن مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية، والتطوير والتجميل، والإهتمام بالتوازى بالمواقع السياحية والأثرية بإعتبار أسوان عروس المشاتى، مؤكدًا بأن ذلك تكامل مع نجاح المحافظة فى إقتحام المشاكل المتراكمة، وإعادة الحياة للعديد من المشروعات المتعثرة والتى كان من أبرزها الإنتهاء من 14 مشروع، والإسكان المميز بمنطقة حى العقاد، والذى ظل 14 عام متعثرًا، مع تنفيذ مشروعات والطرق والكبارى، وافتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى ديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ أسوان، إلى رؤية الدولة الجادة لتمكين المرأة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وساهم ذلك فى حصول المحافظة على المركز الأول فى تكافؤ الفرص لجائزة التميز الحكومى، ومسرعات رائدات الأعمال للمشروعات الخضراء الذكية، علاوة على تسويق المشغولات اليدوية والتراثية للسيدات.

وقدمت الدكتورة دينا هويدى شكرها لمحافظ أسوان لإهتمامه ورعايته ودعمه لشباب وفتيات البرنامج الرئاسى أهل مصر، موضحة بأن الفتيات المشاركات بالبرنامج من أعمار سنية تتراوح بين 18 إلى 35 سنة لضمان تحقيق العدالة الثقافية، وسيقومون بزيارة المشروعات القومية بأسوان، ومنها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، فضلًا عن تنظيم زيارة لجزيرة النباتات والقرية النوبية بغرب سهيل، وجزيرة هيسا، والسد العالى.