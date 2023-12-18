طلاب جامعة الوادي الجديد ينظمون ممر شرفي لمدرسة بقسم المناهج بكلية التربية

نظم طلاب كلية التربية تعليم اساسى بجامعة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، ممر شرفي من طلاب الفرقة الثالثة تعليم اساسي للغة العربية للدكتورة اسماء البرنس المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس لغة عربية تكريما لها فى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وقام الطلاب بعمل ممر شرفي يعبر عن تقديرهم لجهودها التى تبذلها من أجل طلابها باشراف المعيدة أسماء محسن المعيدة بقسم المناهج وطرق التدريس لغة عربية بكلية التربية بجامعة الوادى الجديد، لما تقدمه من عطاء بالقسم بالوقوف بجانب زملائها وابنائها الطلاب وتذليل العقبات وحل مشاكلهم فردا للجميل.