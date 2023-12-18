مفاجأة فى حريق مصحة العلاج النفسى بالشروق

كشفت جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر لـ"الدستور" عن أن مصحة العلاج النفسي بالشروق التى نشب بها حريق صباح اليوم وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 - ليست مرخصة من الجهات المعنية.

وأقر أحد العاملين أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر بأن حريقًا نشب بالطابق الأول من مصحة علاج الإدمان، حيث تفاجأ بنشوب الحريق مصطحبًا بدخان كثيف وحجز الرؤية أمامه، ولولا قربه من الباب الرئيسى للمصحة لكان من الضحايا، ورجح الشاهد أنه من الممكن أن يكون ماس كهربائى السبب فى نشوبه.

ولقى ٣ أشخاص مصرعهم، بينما أصيب ١١ آخرون في حريق بمصحة نفسية في مدينة الشروق، والتهم الحريق الطابق الأول في فيلا مكونة من ٣ طوابق تدار كمصحة نفسية، وعززت هيئة الإسعاف وجودها بـ٨ سيارات لموقع الحادث، وانتقلت سيارات الإطفاء فور تلقي غرفة النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، حيث تم العثور على جثامين 3 نزلاء، وتم إنقاذ 11 آخرين أصيبوا بحالة اختناق.