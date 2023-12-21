الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

بـ"أحمر شفايف وكعب عالي".. حيلة كريمان للمشاركة في أفلام المنتجة آسيا

كريمان
كريمان

ظهرت في فترة الخمسينيات، ولعبت بطولة أكثر من ۲۰ فيلمًا سينمائيًا، وقبل رحيلها اعتزلت الفن في عز مجدها وشهرتها، شاركت رشدى أباظة بطولة فيلم "تمر حنة"، واعتزلت بعد رحلة قصيرة امتدت 12 عامًا فقط لكنها تركت العديد من الأعمال المميزة التى عشقها الجمهور، وارتبط بها، هي الفنانة كريمان والتي كان لها العديد من المواقف مع النجوم.

كلمات محمد عبد الوهاب لـ كريمان


مثلت كريمان على خشبة مسرح مدرسة الليسيه، وعندما قدمت دور الملكة كليوبترا في مسرحية "قيصر وكليوبترا"، وشاهدها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب على المسرح، قال وقتها: "صاحبة هذا الوجه مكانها الشاشة البيضاء"، وكان يقصد السينما.

كيف دخلت كريمان عالم الفن؟

كل فنان له حكاية خاصة في دخوله عالم الفن، وكريمان كان لها قصة طريفة، وهي أن المنتجة آسيا كانت قد نشرت إعلانًا فى الصحف لاختيار وجه جديد وتقدم للإعلان فتيات كثيرات، واختيرت من بينهن لبطولة فيلم الحموات الفاتنات وهي في عمر 17 عامًا، وقامت بدور بطولة ودور أم، ونجحت.

وقبل ذلك كان هناك إعلان ورفضتها المنتجة آسيا، فقالت في تصريحات لها: “قمت بارتداء حذاء ذا كعب عال ووضعت في أحمر شفاه حتى أقنع المنتجة آسيا بموهبتي لكنها رفضت مشاركتي في أي عمل فني لصغر سني، وبعد فترة قدمت في إعلان آخر فما كان من آسيا إلا أن أسندت لي دور البطولة أمام الفنان كمال الشناوي، وهي لا تدرك أنني الطفلة الصغيرة التي اعتذرت عن قبولها منذ فترة بسيطة”.

أعمال كريمان الفنية

يشار إلى أن كريمان قدمت عدد من الأفلام الشهيرة منها: فيلم بنات اليوم، وتمر حنة، علموني الحب، مراتي مدير عام، سكر هانم، موعد مع إبليس، جميلة بو حيرد، عرايس فى المزاد، الفانوس السحري، أمريكاني من طنطا، وغيرها من الأعمال الفنية.

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