الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خسائر مبدئية لحريق المصحة النفسية بالشروق تقدر بـ2 مليون جنيه

المصحة النفسية بالشروق
المصحة النفسية بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق  لبيان شبهه جنائية من عدمه وأمرتهم بكتابه تقرير مبدئى عن الخسائر، واستدعاء المسؤلين لسماع أقوالهم   حول نشوب الحريق وأسبابه.

وكشفت الجهات التحقيق أن الخسائر المبدئية تقدر ب 2 مليون جنيه.

txt

شاهد عيان يكشف كواليس التهام حريق لمصحة العلاج النفسي بالشروق

وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت عملية الإخماد.

وفور تلقى بلاغ يفيد بنشوب حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

الأدلة الجنائية نيابة الشروق وبدر مدينة الشروق حريق الشروق

مواد متعلقة

شاهد عيان يكشف كواليس التهام حريق مصحة العلاج النفسى بالشروق

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

تحرك برلمانى عاجل لاستيضاح خطة "السياحة" بسبب حرب غزة

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

طلب إحاطة بشأن قطع الكهرباء: "القرار لا يطبق بعدالة والموظفون يجاملون بعضهم"

بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

استطلاعات صادمة.. الإسرائيليون يرفضون مخططات نتنياهو لإعادة احتلال غزة