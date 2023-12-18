خسائر مبدئية لحريق المصحة النفسية بالشروق تقدر بـ2 مليون جنيه

أمرت نيابة الشروق وبدر بانتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق لبيان شبهه جنائية من عدمه وأمرتهم بكتابه تقرير مبدئى عن الخسائر، واستدعاء المسؤلين لسماع أقوالهم حول نشوب الحريق وأسبابه.

وكشفت الجهات التحقيق أن الخسائر المبدئية تقدر ب 2 مليون جنيه.

وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى حريق مصحة نفسية بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت عملية الإخماد.

وفور تلقى بلاغ يفيد بنشوب حريق فى مصحة نفسية لعلاج الإدمان فى مدينة الشروق، على الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.