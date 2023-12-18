الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

 أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي رفيع المستوى، أمس، لدولة الكويت؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي صحيفة “النهار” الكويتية، وتحت عنوان ”السيسي يعرب عن تمنياته لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء”.. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي خلال تقديمه واجب العزاء فور وصوله لمطار الكويت الأميري، أمس، واستقبال أمير الكويت الشيخ مشعل له، أعرب عن خالص تمنياته لأمير الكويت بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى نعي الرئيس السيسي، الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء فى وفاة أمير الكويت

وفي صحيفة “الجريدة” الكويتية، وفي صفحة كاملة، وتحت عنوان ”السيسي عزى الأمير في فقيد الكويت والأمة العربية”، أبرزت الصحيفة صورًا لزيارة الرئيس السيسي والوفد رفيع المستوى؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح، وأن الرئيس السيسي قدم العزاء أيضًا لأسرة الصباح.

وفي صحيفة “الأنباء” الكويتية، وبعنوان "الرئيس المصري قدم التعازي بوفاة فقيد الوطن الكبير”.. قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي قدم العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الصباح، سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

إعلان الحداد

ونعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الأول السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، وأعلن الحداد 3 أيام على وفاة أمير الكويت.

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الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

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