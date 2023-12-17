الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، واجب العزاء في أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد استقبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الرئيس السيسي، في قصر بيان، حيث قدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الذي وافته المنية أمس.

وكان الرئيس السيسي قد نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

إعلان الحداد بالكويت

وسبق أن أُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، كما أعلنت عدد من الدول الحداد لمدة 3 أيام ومنها مصر.