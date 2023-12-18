الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب مخابز بالغربية استولوا على 100 جوال دقيق مدعم

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحبى مخبز فى مركزى  زفتى والسنطة ، استولى على 100 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

الرقابة التموينية

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز زفتى، من ضبط صاحبى مخبز استولى على 100 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبزين وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

7 محاضر

وفى سياق متصل، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 7 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، وذلك خلال  24ساعة.

مركزى زفتى والسنطة دقيق بلدى مدعم السوق السوداء والتربح ماليا بدون جه حق تموين الغربية

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