تموين الغربية تضبط 17 مخالفة في المخابز خلال 24 ساعة

نفذت مديرية التموين بالغربية حملة تفتيشية في مركز وبندر المحلة الكبرى، أسفرت عن ضبط 17 مخالفة في مخابز بلدية وسياحية خلال فترة 24 ساعة، ضمن جهود الدولة لضمان توفير رغيف الخبز عالي الجودة للمواطنين ومكافحة التلاعب في المواصفات.

وتمت الحملة بإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث تم تفتيش عدد من المخابز في المنطقة ورصد المخالفات التي تتعلق بتلاعب الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، تم تحرير 17 محضرًا ضد أصحاب هذه المخابز وتم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار جهود الدولة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، وتأمين حقهم في الحصول على رغيف الخبز بالمواصفات المناسبة، تعمل مديرية التموين بالغربية على مراقبة المخابز والتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية والفنية المطلوبة، بما في ذلك وزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومباشر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع سرقة الدقيق، حيث تعمل الجهات المعنية على تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين. يعكس ضبط هذه المخالفات التزام الدولة بحماية المستهلك وضمان سلامته الغذائية، وتعزز الثقة في الجهود التي تبذلها لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

ومن جهته أكد وكيل الوزارة، أن هذه الحملة التفتيشية تعد جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها مديرة التموين بالغربية، لضبط المخابز والحد من المخالفات، وتأكيد على أهمية احترام المعايير الصحية والفنية في صناعة الخبز، وتأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمستمر لتحقيق الشفافية والجودة في قطاع الخبز، وضمان حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وشدد وكيل الوزرة، على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المخابز والجهات الرقابية، لضمان استمرارية تحسين جودة الخبز ومنع أي مخالفات تضر بصحة وسلامة المستهلكين. كما يدعو المواطنين إلى تقدير هذه الجهود والإبلاغ عن أي حالات اشتباه في المخالفات أو تجاوزات تتعلق بجودة الخبز المتاح في الأسواق.