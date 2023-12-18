الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: ارتفاع قتلى الاحتلال منذ بدء العملية البرية فى غزة لـ126

العملية البرية في
العملية البرية في غزة

أكدت قناة القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة إلى 126 قتيلا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن العمل الاستخباراتي والعسكري سيتواصل لاستعادة المحتجزين لمنازلهم، مضيفًا أن قوان الاحتلال مستمرة بالقتال في شمال وجنوب قطاع غزة.

وذكر في مؤتمر صحفي، أن الاحتلال قصف مبني عسكري في الشمال على الحدود مع لبنان، مشيرًا أن جنوب لبنان منطقة قتالية وأنهم سيواصلون استهداف مواقع حزب الله في لبنان.

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي العملية البرية على قطاع غزة

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