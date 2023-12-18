الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العمل يجري على قدم وساق.. مشروعات مبادرة حياة كريمة تغير وجه قرى الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في الريف المصري، يتم العمل بجهود مكثفة للانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد، والتي تم تنفيذها في العديد من القرى التابعة لمركز زفتي، وقد تم اختيار هذه القرى كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة، حيث يتم تشكيل خلايا عمل تعمل بجد لإنجاز المشروعات في أسرع وقت ممكن.

قرية مسجد وصيف

قرية مسجد وصيف، هى أحد أهم القرى الموجودة داخل المركز والتي يوجد بها منشآت تاريخية مثل قصر الزعيم سعد زغلول ومنزل صفية زغلول، حيث تشهد القرية أعمال تطوير كبيرة في كل المرافق، فتم الانتهاء من توصيل مياة الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة، وكذا الانتهاء من تطوير مكتب البريد لخدمة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين كانوا يعانون من التكدس داخل المكتب القديم.

وفي حديثه، أشار عماد قشطي، أحد أهالي قرية مسجد وصيف، إلى أن الحلم قد تحقق وقد بدأ عندما وصل أسطولًا كبيرًا من المعدات الضخمة للعمل داخل القرية، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف العمل الفعلي على الإطلاق، حيث تم الانتهاء من العديد من المشروعات التي أصبحت واقعًا ملموسًا يخدم الآلاف من سكان القرية. وتشمل هذه المشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتطوير مرافق مختلفة مثل مكتب البريد والمدرسة الابتدائية والإعدادية.

من جهته، أكد محمد وصفي، مدرس ابتدائي من اهالي القرية، أنه تم الانتهاء من تطوير المدرسة الإعدادية، مما ساهم في تخفيف الكثافة الطلابية التي كانت تعاني منها القرية منذ سنوات. وأشاد بجهود خلايا العمل التي تعمل ليلًا ونهارًا لإنجاز المشروعات في وقت قياسي. كما أشار إلى أهمية مبادرة حياة كريمة في توفير فرص التدريب للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن توفير فرص التطريز والغزل وغيرها من الدورات التدريبية التي تعزز مهارات الأفراد وتسهم في خلق سوق عمل داخل القرى.

فيما أعرب مسعد الراعي، فلاح من القرية، عن سعادته بالمبادرة التي لا تهدف فقط لتحقيق تطلعات سكان الريف في توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة، ولكنها تسعى أيضًا لتطوير قدرات الشباب وتوفير فرص عمل جديدة. وأكد أنه شاهد العديد من الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في إطار المبادرة، والتي تشمل تدريب الشباب على مهارات مختلفة تساعدهم على دخول سوق العمل. كما أشاد بتوفير المبادرة للإمكانيات والدعم اللازم للشباب، مما يساعدهم في تحقيق حياة كريمة واستقرار اقتصادي داخل القرى.

قائلًا إن استمرار العمل على قدم وساق لانتهاء مشروعات مبادرة حياة كريمة في القرى التابعة لمركز زفتي يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الريف، وبفضل هذه الجهود المكثفة، تم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي أصبحت واقعًا ملموسًا يلبي احتياجات سكان القرى ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وقالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية، أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على توفير الخدمات والمرافق الأساسية فحسب، بل تم توفير فرص التدريب والتأهيل للشباب وتشجيعهم على مهاراتهم وابتكاراتهم، وهذا يعزز التنمية المستدامة في المجتمع الريفي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين معيشة الأفراد.

حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
استمرار العمل على قدم وساق لانتهاء مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية مسجد وصيف مبادرة الرئيس حياة كريمة العديد من القرى التابعة لمركز زفتي خلايا عمل تعمل بجد لإنجاز المشروعات قصر الزعيم سعد زغلول ومنزل صفية زغلول توصيل مياة الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة أهالي قرية مسجد وصيف منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية

مواد متعلقة

كفر الزيات: رفع 215 طن قمامة وغرس 145 شجرة مثمرة وزينة

شقيقة نيرة أشرف "تعود برواية جديدة".. وأقاربها: غاوية شهرة وترند

"حياة كريمة" تواصل تحقيق التنمية المستدامة فى قرى الريف المصرى

ضبط 17 تاجرًا للسجائر فى الغربية يبيعون بأسعار مرتفعة

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف وتطوير منشية عبدالمنعم رياض والتقوى بالمحلة

الغربية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 2 يناير وحتى 24

محافظ الغربية يستكمل جولته للتأكد من جاهزية معدات المراكز لمواجهة الأزمات

ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

الأكثر قراءة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

اعترافات تفصيلية للصينين المتهمين بقتل صديقهم في بدر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى بناية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة جراء قصف الاحتلال

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس