اليوم.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية ورئيس مصر القادم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، لفترة 2024-2030، والتي تنافس فيها 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر.

وتلقت الهيئة الوطنية محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وأوراق العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت داخل البلاد على مدار 3 أيام، يوم الآحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي.

ونصت المادة 38 على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الماضيين، باب تلقي الطعون الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.