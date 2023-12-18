سامح الصريطى يكشف بدايته الفنية كمطرب: عملت بفرقة "أنغام الشباب"

كشف الفنان سامح الصريطي، حكاية علاقته بالغناء، قائلًا:" كان ممكن أن أكون المطرب سامح الصريطي وكان من سيخرج لي الدكتور عمرو الليثي والذي كان وقتها مساعد مخرج في مسلسل "الهدهد".

وأضاف الفنان سامح الصريطي خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر قناة الحياة: "بدأت مشواري في الغناء بفرقة "أنغام الشباب"، وعلاقتي بالغناء بدأت من الجامعة، حيث كنت أقول مونولوجات، ثم جاء المخرج مجدي مجاهد الذي كان له فضل كبير عليا، وقال لي بأنه يريد أن يضع بسمة في فرقة "أنغام الشباب" وعرض عليا الانضمام معهم في الفرقة، وقد تركت كل شيء ووقفت على المسرح بثلث المبلغ الذي كان أيامها في الأهرام، وكنت وقتها سأعمل بـ 110 جنيهًا، وكان مبلغ مهول جدًا في هذه الفترة، لكني قلت لنفسي" أنا عايز الـ 110 جنيه في إيه، كفاية عليا الـ 35 جنيه التي حصلت عليها، ده دفعتي التي تخرجت يأخذ الواحد فيهم 24 جنيه، فأنا هاخد الـ 35 جنيه وأشتغل الحاجة اللي بحبها، وانضممت لفرقة "أنغام الشباب"، وبدأت معه بعمل "الحب بعد المداولة".

وعن سبب عدم اكمال مسيرته كمطرب، قال:" عملت فرقة ووجدت خلال هذه المرحلة، أنه حتى تستمر كمطرب، لابد أن تغني في الأفراح والأوتيلات، وأنا نفسيًا لم أكن أرغب في ذلك".