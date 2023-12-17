الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاري كين يقود بايرن ميونخ لإسقاط شتوتجارت في الدوري الألماني

هاري كين
هاري كين

قاد النجم الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه شتوتجارت بثلاثية دون رد مساء اليوم الأحد، في أبرز مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل هاري كين الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 2 و55، بينما أضاف زميله الكوري الجنوبي كيم مين جاي الهدف الثالث في الدقيقة 63.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، ليتجاوز آلام الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية أمام آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/1.

أما شتوتجارت فقد تكبد خسارته الرابعة في البوندسليجا ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وفي مواجهات أخرى أقيمت الأحد، فاز فرايبورج على كولون بثنائية دون رد، بينما تجاوز باير ليفركوزن ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة صفر/3.

لم يمنح بايرن ميونخ ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس بهدف مبكر بعد مرور أقل من دقيقتين بفضل تمريرة من ليروي ساني إلى هاري كين، ليسجل النجم الإنجليزي هدفه 19 في الدوري هذا الموسم.

وفرض بايرن ميونخ سيطرته تماما وأضاع نجومه هاري كين وليروي ساني وجمال موسيالا أكثر من فرصة لتعزيز الهدف الثاني، بسبب تألق ألكسندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت.

كما ألغى حكم اللقاء هدفا سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في الدقيقة 25،بسبب التسلل بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل توماس مولر هدفا ثانيا لأصحاب الأرض لكن تقنية (فار) أشارت إلى وجود تسلل ضد المهاجم الألماني.

كان بايرن ميونخ أكثر حسما أمام مرمى منافسه، حيث أضاف هاري كين الهدف الثاني له ولفريقه بعد ركلة حرة نفذها ألكسندر بافلوفيتش وتابعها كيم مين جاي برأسه ليكملها النجم الإنجليزي برأسه في الشباك.

وقبل أن يفيق لاعبو شتوتجارت من الصدمة، نفذ بافلوفيتش ركلة ركنية ارتقى لها كيم مين جاي برأسه لتصطدم بالدفاع وتسكن الشباك ليسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 80 تعرض مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لأول اختبار حقيقي،بتصديه لتسديدة من جيمي ليويلينج لاعب وسط شتوتجارت الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

دفع توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ بالثنائي ماتياس تيل وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج، مكان موسيالا وتوماس مولر في محاولة لتنشيط الصفوف.

لكن توخيل وجد نفسه مضطرا لتبديل إجباري في الدقيقة 89،عندما أشرك اللاعب الشاب فرانز كراتسيج مكان الكندي ألفونسو ديفيز الذي تعرض للإصابة.

احتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد، ليحقق بايرن ميونخ فوزا مستحقا على أرضه ووسط جماهيره في ملعب أليانز أرينا.

أما شتوتجارت فكان صيدا سهلا لنظيره البافاري ولم ينجح في استغلال الهزة النفسية لمنافسه في القفز فوقه بجدول ترتيب البوندسليجا.

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هاري كين بايرن ميونخ شتوتجارت مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت الدورى الألماني

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