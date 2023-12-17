استشهاد سيدة وإصابة 3 آخرين فى قصف إسرائيلى على مجمع ناصر الطبى

قالت وزارة الصحة في غزة، مساء الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى التحرير بمجمع ناصر الطبي بقذيفة مدفعية اخترقت الجدار ولم تنفجر، ما أدى لاستشهاد سيدة كانت تتلقى العلاج، وإصابة 3 آخرين.

وأضافت الصحة في غزة: "القذيفة لو انفجرت داخل المبنى لتسببت بمجزرة كبيرة ومروعة".

وكانت سقطت شهيدة وعدد من الإصابات في قصف مدفعي استهدف مستشفى مبارك للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، خلال وقت مبكر من اليوم.

على صعيد متصل، أعربت منظمة الصحة العالمية عن فزعها بعد الغارة الإسرائيلية القاتلة على مستشفى كمال عدوان في غزة، التي وقعت اليومين الماضيين.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس: "تشعر منظمة الصحة العالمية بالفزع من التدمير الفعلي الذي لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعله خارج الخدمة وأدى إلى وفاة ما لا يقل عن 8 مرضى".