نبيلة مكرم: المصريون بالخارج أثبتوا للعالم قدرتهم على الاصطفاف خلف قيادتهم ودولتهم

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، على المشهد المشرف للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن المصريون بالخارج أكدوا على انتمائهم للوطن وقدموا نموذجا يليق بالدولة.

وأضافت مكرم أن انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج مشهد ديمقراطي يليق بمكانة الدولة، مشددة على أنه يرجع الفضل للشعب المصري في تحمل التحديات ومشاكل عديدة مرت بها الدولة.

وأشارت إلى أن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم قدرتهم على الوقوف بجانب الدولة والمشاركة، وكانت رسالة واضحة للدول المضيفة أن هذا الجزء من الشعب المصري له الحق بالاستحقاق الانتخابي وأنه مرتبط بوطنه.