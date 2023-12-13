مُشيدة بجهود "الشركة المتحدة".. نبيلة مكرم: مشاركة مشرفة للمصريين بالاتتخابات الرئاسية

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على المشهد الرائع للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، مساء اليوم الأربعاء، إنه كانت هناك مشاركة كثيفة للمصريين لاختيار الرئيس القادم.

وأضاف أن الجاليات المصرية في الخارج قدمت نماذج مشرفة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيدة بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل كل ما يتعلق بمشاركة المصريين بالخارج سواء من كبار السن من السيدات أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن الهدف من هذه المشاركة الالتفاف حول الوطن والمشاركة في تقرير مصيره.