الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

رضوى عبد اللطيف: يجب العمل على تطوير استخدام الذكاء الاصطناعى

الدكتورة رضوى عبد
الدكتورة رضوى عبد اللطيف

انتهت منذ قليل فعاليات اليوم الأول لمؤتمر صحافة الموبايل في عصر الذكاء الاصطناعي بكلية اللغة والإعلام، التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري للتدريب والمؤتمرات، التي تضم عددًا من الصحفيين المحترفين والمدربين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال الصحافة والإعلام.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة رضوى عبد اللطيف، كاتبة صحفية ومحاضر في الإعلام الرقمي وصحافة الذكاء الاصطناعي، جلسة الواقع المعزز والميتاڤيرس، وهي إحدى الورش التدريبية التي شمل عليها اليوم الأول من المؤتمر.

وقالت الدكتورة رضوى عبد اللطيف، إن النسخة هذه المرة تشمل المزيد من التدريبات والورش المختلفة والعديد من الجلسات النقاشية الهامة عن الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه بشكل مواكب للتحديات والتطوير، أي استخدامه بشكل مواكب للتحديات والتطوير، ويشمل أيضًا جلسة خاصة حول ما يحدث في فلسطين وكيف ساهم الصحفيين في نقلها من خلال الهاتف المحمول. 

حضر مجموعة من المدربين والمحدثين لمناقشة التطورات التي طرأت على صحافة الموبايل بعد ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من رؤوساء الصحف والمواقع الإخبارية أيضًا، حيث حضر الجلسات علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، ومحمود مملوك رئيس تحرير القاهرة 24.

ويعد المؤتمر الدولي لصحافة الموبايل الأول من نوعه في العالم العربي، لمناقشة الموضوعات القضايا التي تتعلق بإنتاج أشكال مختلفة من المحتوى عبر الموبايل وما أحدثه من تطورات في شكل المحتوى الإعلامي المقدم، سواء في المواقع والمؤسسات الإعلامية والصحفية أو عبر منصات السوشيال ميديا، كأحد أشكال تطور المحتوى التي أحدثها الإعلام الرقمي.

و ناقش المؤتمر في النسخة الأولى منه العام الماضي، والتى عُقدت  بجامعة المستقبل تحت عنوان "صحافة الموبايل.. الفرص والتحديات"، العديد من المحاور، على رأسها صحافة الموبايل في عصر الإعلام الرقمي والتغطيات الصحفية بالموبايل والتحديات التي تواجه صحافة الموبايل في مصر والوطن العربي. 

اليوم الأول لمؤتمر صحافة الموبايل عصر الذكاء الاصطناعي مجال الصحافة والإعلام الاعلام الرقمي صحافة الموبايل

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