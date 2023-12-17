الإثنين 18 ديسمبر 2023
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زادت بنسبة 13%.. متحدث الوزراء يكشف حجم الصادرات المصرية لإفريقيا (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق العلاقات مع القارة الإفريقية، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزير التجارة والصناعة ومسؤولي الجهات الوطنية المعنية، لمناقشة المقترحات الهادفة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الاجتماع شهد استعراضا للإنجازات التي حققتها الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، والتي بلغت نحو 16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، بزيادة قدرها 13% عن العام الماضي.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى أهمية التعاون مع دول تجمع الكوميسا، الذي شهد ارتفاعا في حجم التجارة بين مصر ودول التجمع ليصل إلى 4.3 مليار دولار عام 2022، وهو أعلى مستوى في تاريخ التجمع، كما ناقش الاجتماع الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتعزيز أوجه الوجود المصري في القارة الشقيقة.

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