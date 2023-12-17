حجز التذاكر.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الدورة الـ55

معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية والأدبية التي تحظى باهتمام وإقبال واسع من قبل فئات كبيرة من المصريين أو المقيمين داخل مصر، وذلك لسمعته الكبيرة في إثراء الحياة الثقافية في المنطقة كلها لأكثر من خمسة عقود، ومع نهاية العام الجاري يكثف المصريون البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 55.

أهمية معرض القاهرة للكتاب 2024

تهدف إقامة معرض القاهرة للكتابفي مصر إلى الترويج للثقافة القرائية والإعلان عن الكتب وفتح أسواق جديدة للناشرين المصريين، بالإضافة إلى بيع الكتب والمصنفات الفنية والأدبية للجمهور، ويسعى المعرض حاليًا إلى تحقيق فرص التبادل الحر للكتب في الشرق الأوسط والتعرف على آخر التطورات في مجال النشر والكتب، كما يسعى لتسهيل عمليات التسويق من خلال عقد اتفاقيات لتبادل حقوق التأليف والنشر والترجمة.

موعد إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 55

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، أن خلال الفترة القريبة المقبلة، سيتم عقد الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024، وذلك خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، شرق القاهرة.

ومن المفترض أن يفتح المعرض أبوابه لاستقبال جمهور فاعليات المعرض الدولي للكتاب بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساء، أما عن يومي الخميس والجمعة فتنتهي الفعاليات الساعة 9 مساء.



حجز تذاكر حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 55

وفي محاولة لتسهيل دخول المواطنين إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن إمكانية الحجز المسبق لتذاكر دخول المعرض بدل من التزاحم على الشبابيك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يمكن للراغبين في حضور معرض الكتاب 2024 شراء التذاكر عبر المنصة الرقمية المتاحة عبر الرابط التالي ثم اتباع التالي

- الضغط على أيقونة شراء التذكرة

- اختيار شراء التذكرة دون الحاجة إلى إنشاء حساب على المنصة في حال عدم الرغبة في ذلك

- إدخال رقم الهاتف المحمول

- تحديد عدد التذاكر المطلوبة

- اختيار وسيلة الدفع المفضلة (بطاقة ائتمان، كارت ميزة، أمان أو مصاري، وسائل الدفع الإلكترونية)

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