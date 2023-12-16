بينها افتتاح معرض "سقوط المريخ" بمركز محمود سعيد.. أجندة الدستور الثقافية

تحتشد أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم السبت 16 ديسمبر الجاري، بالعديد من الفعاليات والأنشطة، ما بين عروض سينمائية ومعارض تشكيلية وغيرها نستعرضها لكم في هذا التقرير.

التفاصيل الكاملة لأجندة الدستور الثقافية

ففي السادس مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات معرض الفنان كمال السماك، والذي يقام بعنوان “سقوط المريخ”، بقاعة أجيال 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتي 31 ديسمبر الجاري.

وفي الواحدة والنصف ظهرا، وضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية أيضا، يعرض فيلم المغامرات الشيقة للأطفال، “مغامرات الأميرة بوكاهونتس”، والفيلم مدبلج باللغة العربية.

وفي الحادية عشرة صباحا، يصحب الكاتب الروائي أحمد القرملاوي قراءة ومحبي أديب نوبل العالمي، بجولة في متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، يعقب الجولة ندوة حول نجيب محفوظ وأعماله الروائية الخالدة ومسيرته الإبداعية، يقدمها ويديرها الكاتب أحمد القرملاوي.

في ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، تحت عنوان “وداعا رحمينوف”، ومشاركة عازف البيانو الإيطالي جوزيبي أندالورو.

وفي السادسة مساء، يفتتح بجاليري شاديكور بمصر الجديدة، معرض الشتاء الجماعي، والذي يضم أعمال للفنانين: إيهاب شاكر، جورج البهجوري، عمر النجدي، صلاح طاهر، عادل ثابت، مصطفي حسين، جمال مليكة، فاروق شحاتة، حافظ الراعي، نهي العلايلي، وأماني زهران.

وفي الواحدة ظهرا، وضمن فعاليات صالون السبت الثقافي، تحتضن قاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان “فكرة الوطن بين السياسة والدين”، بمشاركة كل من الكتاب الصحفيين: محمد جاد هزاع، محمد إسماعيل السخيلي ومحمود الشيخ.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تحتضن سينما الهناجر بساحة الأوبرا بالجزيرة، في الخامسة مساء، الندوة التي ينظمها نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، تحت عنوان “الجوائز العربية.. شهادات ورؤي”، بمشاركة كلا من الكتاب: أحمد قرني، أحمد طوسون، هشام علوان، سمير الفيل، دكتور أحمد الباسوسي، ومني الشيمي.

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ يستضيف نادي القصة بالمنصورة، الكاتب الشاب ياسين محمود، لمناقشة مجموعته القصصية التي فاز عنها بجائزة يحيي الطاهر عبد الله، والصادرة عن دار المرايا بعنوان “فوضي الدم”. وتعقد الندوة في رحاب مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يفتتح بجاليري ليوان، “تحية وسلام” لروح الفنان حسن الشرق، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله. ويستمر المعرض حتى السبت 6 يناير 2024.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن برنامج أسبوع أفلام علي بدرخان يعرض بسينما زاوية، فيلم “شفيقة ومتولي”، يليه عرض فيلم “بعيدًا عن النيل” للمخرج شريف القطشة، وتدور أحداثه حول 12 موسيقي من 11 دولة تطل على النيل، يلجأون إلى الموسيقى باعتبارها نموذجًا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات. وخلال جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

في ذات السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الثانية ظهرا، باتحاد كتاب مصر بالزمالك، ندوة جديدة من الندوات التي تنظمها لجنة الحضارة المصرية القديمة بالاتحاد، تحت عنوان “العلم والعلماء ووسائل التواصل في مصر القديمة”.

ويشارك في اللقاء بالحديث والنقاش كل من: دكتور محمود حسن إسماعيل، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، ناجية نجيب فانوس، مدير عام سابق بالمتحف المصرى، دكتور ممدوح فاروق مدير متحف أيمحتب بسقارة.

و في الخامسة والنصف مساء، يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون- ضي- بالمهندسين، الاحتفالية التي ينظمها مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية، برئاسة الدكتور يسري عبد الغني، تحت عنوان الجميلة، تبحث عن منتجها الثقافي والفكري من يدلها؟.

ويناقش اللقاء أسباب ضعف اللغة العربية وكيفية معالجتها لتكون للغة العربية منتجها الثقافي المؤثر كما كانت على أيام الحضارة العربية الإسلامية.

وفي الحادية عشرة صباحا، تعقد بمتحف الجمعية الجغرافية المصرية، بمقره بشارع القصر العيني، محاضرة بعنوان "المتاحف الإثنوغرافي وقومية الشعوب"، تقدمها الدكتورة هند أبو شاهين المتخصصة في الآثار اليونانية.

وفي الخامسة والنصف مساء، تعقد بمكتبة مصر الجديدة بمقرها الكائن بشارع العروبة، ندوة بعنوان “مستقبل اللغة العربية من منظور أدوات الذكاء الإصطناعي”، ويتحدث فيها دكتور سيد إسماعيل ضيف الله، أستاذ النقد الادبي بأكاديمية الفنون.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد ببيت المعمار المصري بميدان القلعة، في الخامسة مساء، ورشة بعنوان “الاكتشاف الشخصي للقاهرة” يتحدث فيها ويقدمها المعماري محمد فريد.

وفي الثانية عشرة ظهرا، يفتتح بجاليري حيفا بالزمالك، المعرض السنوي للتراث الفلسطيني، والذي يضم العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية الفلسطينية.

وفي السادسة مساء، يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل “إدوارد ذو اليدين المقصات”، من إنتاج 1990 ويدور حول قبول الآخر والمختلف.