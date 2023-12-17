الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد شاهين: مقتل الأسرى الإسرائيليين فضح سياسة جيش الاحتلال بقتل المدنيين بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال سعيد شاهين، أستاذ الإعلام، إن مقتل الأسرى الإسرائيليين فضح سياسة جيش الاحتلال، خاصة أنه تم قتلهم رغم رفعهم الرايات البيضاء وهم يقولون "إنقذونا"، وهي نفس الطريقة التي يتقلون بها المدنيين بقطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القتل بهذه الطريقة دفع الإسرائيليين للحشد والخروج للمظاهرات منتقدين الأداء العسكري لجيش الاحتلال وبدأت تظهر انشقاقات في الداخل الإسرائيلي، بالإضافة إلى مطالبات المعارضة لنتنياهو بالاستقالة.

على الفلسطينيين كشف حقيقة الرواية الكاذبة لإسرائيل

وأكد أن على الفلسطينيين أن يستغلوا الحدث في كشف حقيقة الرواية الكاذبة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن المحتوى الرقمي بنسبة 80% يهاجم إسرائيل وينتقد هجومها على أهالي غزة.

سعيد شاهين مقتل الأسرى الإسرائيليين جيش الاحتلال سياسة المدنيين بقطاع غزة

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