جامعة المنصورة الجديدة: الجامعات الأهلية تساهم بشكل كبير في سد احتياجات سوق العمل

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعات الأهلية والتكنولوجية، هو نمط جديد ينقل التعليم العالي لمرحلة أكثر واعيًا.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات الأهلية، تساهم بشكل كبير في سد احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن عمرها في مصر لم يتعدِ 4 سنوات.

ونوه الخولي، بأن الجامعات الأهلية نمط جديد من التعليم، مضيفًا أن جامعة المنصورة الجديدة وقعت عدة برتوكولات تعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى التعاون المحلي مع جامعات داخل مصر.

وأشار إلى أن أقليم الدلتا يوجد به تعاون بين 14 جامعة ومؤسسة صناعية، وهذا يساعد في كسب الطالب المزيد من الخبرات.