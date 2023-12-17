الدول تُبنى بالعمل وليس بالكلام.. محمد إبراهيم يوضح رسالته من كتاب "عاصمة الخلود"

قال الكاتب الصحفي محمد إبراهيم، مؤرخ كتاب "عاصمة الخلود"، إن العاصمة الإدارية الجديدة لن تكون عاصمة مصر وحدها؛ لأنه وفقًا للمخطط بشكل عام، فإن عاصمة مصر ستكون عبارة عن جزءين، العاصمة الإدارية كمجتمع للمال والأعمال، والعاصمة التاريخية والثقافية (القاهرة التاريخية).

وأضاف إبراهيم، في لقاء مع الإعلامية رانيا السيد عبر برنامج "يحكى أن"، المُذاع على القناة الأولى، أنه بالتوازي مع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، يتم أيضًا تطوير المناطق التاريخية في القاهرة التاريخية، حتى يمثلا سمعًا عاصمة الجمهورية الجديدة.

وكشف إبراهيم، في ختام حديثه، عن رسالته من تأريخ كتاب "عاصمة الخلود"، قائلًا: "الدول تُبنى بالعمل الجاد وليس الكلام".