أستاذ قانون دولى: نتنياهو يتصرف بحماقة وسيضع نفسه بأزمة مع الإدارة الأمريكية

قال رائد أبو بدوية، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتصرف بحماقة، والولايات المتحدة لم تطلب منه وقف العدوان على غزة ولكن طالبته بتخفيف حدة القصف وأعطته الوقت لتهدئة الأوضاع.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد مواضيع خلافية هامة للولايات المتحدة مع نتنياهو لها علاقة بالمسار السياسي وحل الدولتين خاصة أنه صرح أكثر من مرة بأنه يرفض ذلك بالإضافة إلى خلافهم حول إدارة غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو بهذه السياسة سيضع نفسه في أزمة مع الإدراة الأمريكية قريبة جدًا.

زيادة السخط على نتنياهو بعد مقتل 3 من الأسرى من خلال جيش الاحتلال

وأشار إلى أن قتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة بالخطأ من جيش الاحتلال أضاف سخطًا من الداخل الإسرائيلي على نتنياهو من عائلات الأسرى، موضحًا أنه بعد انتهاء الهدنة الأولى يوجد توتر وتصاعد في الشارع الإسرائيلي، وهذا ما جعل نتنياهو يسمح لرئيس الموساد بالتحرك لوجود حلول تفاوضية مع حماس ومصر لتحرير الأسرى، بعد أسبوع واحد من رفضه لذلك.