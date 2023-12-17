رمضان عبدالمعز: القلب الممتلئ بالحكمة والعلم لا يتسع للصغائر

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي: ما أجمل مكارم الأخلاق، ما أجمل الحلم، ما أجمل ضبط النفس، وما أجمل كظم الغيظ، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)".

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc، أن الشاعر ابن الصيفي يقول مَلكْنا فكان العَفْو منَّا سَجيَّةً، فلمَّا ملكْتُمْ سالَ بالدَّمِ أبْطَحُ، وحَلَّلْتُمُ قتلَ الأسارى وطالَما، غَدوْنا عن الأسْرى نَعفُّ ونصفَح، فحسْبُكُمُ هذا التَّفاوتُ بيْنَنا، وكلُّ إِناءٍ بالذي فيهِ يَنْضَحُ، معقبًا: "المؤمنون الصالحون يعفون، لا يثأرون لأنفسهم".

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز أن القلب الممتلئ بالحكمة والعلم لا يتسع للصغائر.