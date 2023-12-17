الأنبا باسيليوس فوزي يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية

التقى الأنبا باسيليوس فوزي مطران الكاثوليك بالمنيا، اليوم الأحد، مع الأخوات الراهبات من الجماعات الرهبانية المختلفة بالإيبارشية بدار الضيافة التابع للمطرانية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي التي ترأسه صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، وأعطى عظة روحية بعنوان ( المكرس معلم ام مؤثر )

وألقى الأنبا باسيليوس كلمة رحب فيها بصاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابوقرقاص وتوابعها الذى أعطى موضوع اللقاء عن ( الإستعداد للميلاد )

وفي ختام اللقاء أعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته الرعوية وتوصياته ووضع رؤى وآليات للعمل بها خلال المرحلة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة مهنئا الجميع بحلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.

واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.

وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الرهبنيات وتشجيعهم في خدمة الإيبارشية.