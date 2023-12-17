ليلى علوى ونجوم الفن فى العرض الخاص لـ"آل شنب" بمهرجان الجونة (صور)

حرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم "آل شنب" بطولة الفنانة ليلى علوي ضمن أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وحضرت ليلى علوي اليوم إلى العرض الخاص رفقة عدد من نجوم الفيلم، منهم خالد سرحان وهيدي كرم وعدد من شباب الفيلم، كما تواجد عدد من النجوم ولجنة التحكيم لمشاهدة الفيلم منهم صبا مبارك وهنا شيحة ومحمد كريم ونسرين طافش.

"آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم آل شنب بمهرجان الجونة

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