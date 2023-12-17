الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دعمًا لفلسطين.. أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لـ"الجونة السينمائي" (فيديو)

أبو
أبو

أطلق المطرب “أبو” أحدث أعماله الغنائية "العالم أعمى The Worl is Blind” بشكل فيديو كليب مصور، بعد عرضها بشكل حي في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ووجه أبو عبر الأغنية رسالة للإنسانية عن ازدواجية المعايير حول العالم وتسليط الضوء على الصمت العالمي إزاء ما يحدث في غزة لسنوات قبيل ما حدث في السابع من أكتوبر، كما يقدم رسالة تعاطف ودعم مع الشعب الفلسطيني، عبر أغنية باللغة الإنجليزية تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.

وتعد الأغنية أولى تجارب أبو الغنائية باللغة الإنجليزية بعد غياب سنوات، ويتغنى خلالها بكلمات د.طارق نديم وتوزيع منير ماهر، وعاد خلالها لحمل لقب النشيد الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي بعد ست سنوات منذ أغنيته الناجحة "3 دقات" في افتتاح نسخته الأولى.

تقول كلمات الأغنية "العالم أعمى لا يستطيع رؤية الحقيقة، العالم أعمى أين الإنسانية، سلبوا الحلم البسيط الذي نتشاركه".. وأتت تجسيدا غنائيا لرسالة النسخة السادسة من مهرجان الحونة السينمائي التي تأتي وسط ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق ووسط حالة حزن يعيشها الجميع ازاء ما يحدث، رسالة تبناها المهرجان مفادها "السينما من أجل الإنسانية" يدعو خلالها الناس في جميع أنحاء العالم إلى التفكير واتخاذ إجراءات ضد التحيز والقمع والظلم، ورفض المعايير المزدوجة والكراهيك والعنصرية في مواجهة المعاناة الإنسانية.

مهرجان الجونة يلتزم بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ويقدم في دورته السادسة، قسم خاص بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم مجموعة من القصص المدهشة، ويقدم فيلم "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوي وصفا للحرب في غزة في عام 2014، وتكشف القصص وراء أعمال العنف المتكررة. في فيلم "وداعا طبريا"، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

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