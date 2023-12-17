الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساعد وزير التضامن يبدي إعجابه بحماس المتطوعين لخطط الدولة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أجرى د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ود.عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل مقر "بيت التطوع" بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنة الله مصطفي كمال مدير بيت التطوع، ومحمد شحاته مشرف المحافظة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الطلاب المتطوعين.

وخلال جولته، أشار النعماني إلى أنه تم افتتاح بيت التطوع بمقر الجامعة الجديد عام ٢٠٢١، كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة كافة مؤسسات الدولة للقضاء على الإدمان، ونشر الوعى المجتمعي بخطورة التعاطي، حيث تم إنشاء بيت التطوع ليصبح منارة علمية تثقيفية وتوعوية للشباب الجامعي عن كافة أنواع المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع، إلى جانب استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم وقدراتهم على إحداث التغيير المطلوب لدى الآخرين، وذلك عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التى يتم من خلالها تقديم المعلومات الصحيحة عن قضية الإدمان بطرق مختلفة تتناسب مع قدرات الشباب، مضيفًا أن بيت التطوع يهدف إلى جذب أكبر عدد من الشباب للتطوع لدي صندوق علاج ومكافحة الإدمان، حيث يتم إجراء مقابلات فردية مع المتقدمين للتطوع، وتدريبهم على أحدث الطرق التوعوية المتبعة لحماية الطلاب من الوقوع فى براثن الإدمان.

أبدى د.عمرو عثمان، إعجابه بالخدمات التى يقدمها بيت التطوع، وما رأه من حماس وحب للعمل التطوعي فى وجوه الطلاب والطالبات سواء المسئولين أو المتطوعين، وإصرار على دعم خطط الدولة للقضاء على مشكلة الإدمان، كما أجرى معهم حواراََ ودياََ حول الأنشطة والبرامج التوعوية التي يتم تنفيذها، ومدي اقبال الطلاب على التطوع للعمل بالمقر، للقضاء على قضية انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات، موجهًا الطلاب بضرورة تكثيف الحملات التوعوية، واستمرار العمل على استقطاب المتطوعين للأنشطة التطوعية بالصندوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقالت منة الله مصطفي، أنه خلال الزيارة تم استعراض أنشطة بيت التطوع والبورشورات والمعلومات التى تحتويها الحملات التوعوية، بالإضافة إلى عرض نبذة مختصرة عن أهم الندوات التى تم تنظيمها وتأثير الفيديوهات التوعوية على زيادة اقبال المتطوعين على ملئ استمارات التطوع، مضيفة أن رئيس الجامعة ومساعد وزير التضامن الاجتماعي ناقشوا المتطوعين فى مدى الاستفادة من مشاركتهم في مثل هذا العمل الجماعي، والخبرات والمهارات الحياتية التى تعود عليهم من الأنشطة والفعاليات التى ينفذها بيت التطوع.

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