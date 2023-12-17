الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مخرج فيلم وداعًا جوليا يحصد جائزة مجلة فارايتي بمهرجان الجونة

محمد كردفاني مخرج
محمد كردفاني مخرج فيلم وداعًا جوليا

حصد محمد كردفاني، مخرج فيلم وداعا جوليا جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، التي تقدمها مجلة فارايتي المتخصصة في مجال الترفيه ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته السادسة، وسلم الجائزة جون بليسديل ممثل المجلة بصحبة انتشال التميمي مدير المهرجان وعمرو منسي المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لـ مهرجان الجونة السينمائي.

"وداعًا جوليا" من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في البطولة نزار جمعة، وقير دويني وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

تدور أحداث العمل في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

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