الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رضا البحراوى يطرح أحدث أعماله الغنائية "أنا الحدوتة" (فيديو)

رضا البحراوي
رضا البحراوي

طرح المطرب الشعبي رضا البحراوي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أنا الحدوتة”عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

تعاون رضا البحراوي في أغنية "أنا الحدوتة" مع كل من الشاعر الغنائي محمد عنتر، والموزع الموسيقي محمد حريقة، والأغنية من ألحان رضا البحراوى ومصطفى حجاج.

كلمات أغنية “أنا الحدوتة”

أنا الحدوتة اللى شغلاكم وتعباكم بقالها سنين

مسلك نيتى ليكم وانتوا مش سالكين

بتناموا تقوموا على سيرتى، كلام يتقال وأنا فى غيبتى

ده ميقللش من هيبتى

ولا يعملكوا بنى آدمين

عمال تقول أنا ورق حطيت عليك كام سنة

أبو غل من غله أونطة فى الجدعنة

المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوي أغنية “أنا الحدوتة” أنا الحدوتة يوتيوب

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