الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تعرف الشخص صاحب القلب الفاسد؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائمًا ما يُعلمنا بأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا بأن الله سبحانه وتعال لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، مستشهدًا بقوله تعالى: “إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (70)”.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية Dmc، أنه عندما تجد إنسان لا يوجد شيء يعجبه، وينتقد يمينًا ويسارًا، ولا يوجد لديه كلمة طيبة يقولها، فهذا الشخص ليس محبًا، لأنه لو كان محبًا لالتمس للناس الأعذار "حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوّك يتمنى لك الغلط". 

وأوضح أن الإمام مالك إذا وجد شخصًا سبابًا وشتامًا، ويدعي أنه يدافع عن الحق، فاعلم أن نيته معلولة، وقلبه غير نظيف. 

الداعية رمضان عبدالمعز برنامج لعلهم يفقهون نقاء القلب صلاح القلب الكلمة الطيبة

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